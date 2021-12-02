"Какой большой уже!" Брухунова показала лицо сына от 76-летнего Петросяна

"Смотреть только со звуком!" – написала она.

В ролике Ваган, смеясь, волочит по полу большую коробку. В кадре можно рассмотреть лицо мальчика.

"Когда бесплатная хрень увлекает похлеще дорогих игрух", – прокомментировала подписчица shev_lana235.

"Какой большой уже! Время бежит", – отметила qrisyiy

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение и разделе имущества бывших супругов.