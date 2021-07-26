75-летний Петросян сделал селфи с молодой женой после вакцинации

"Ура", – подписал он снимок.

Отвечая на вопросы фолловеров, артист отметил, что получил две дозы вакцины от коронавируса, не уточнив, каким именно препаратом прививался.

Контекст:

Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса.

В декабре 2019 года Петросян тайно женился в четвертый раз – избранницей стала его помощница Татьяна Брухунова. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов, но 30 июня стало известно, что Степаненко намерена его оспорить.