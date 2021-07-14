Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2021
 
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"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой

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Петросян тайно женился на Брухуновой в конце 2019 года
Петросян тайно женился на Брухуновой в конце 2019 года
Фото: petrosyanevgeny / Instagram

75-летний российский артист Евгений Петросян 14 июля опубликовал в Instagram новое совместное фото с 32-летней женой Татьяной Брухуновой.

Супруги позируют в кадре, сидя на крыльце дома. 

"Лето", – подписал снимок артист.

"Шкодные", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Очень красивые люди, красивая семья, жаль, [сына] Ваганчика нет на фото. Ждем фотки с ним", – написали пользователи сети.

"Прямо классика", – оценили фото подписчики.

Контекст:

Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. 

В декабре 2019 года Петросян тайно женился в четвертый раз – избранницей стала его помощница Татьяна Брухунова. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов, но 30 июня стало известно, что Степаненко намерена его оспорить.

Теги: фотосессия, семья, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
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