"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова восхитила подписчиков новым образом. Петросян отреагировал на снимки жены, которая моложе его на 44 года, одним из первых.

Брухунова вышла замуж за Петросяна в конце 2019 года Фото: bruhunova / Instagram

31-летняя жена 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 20 декабря в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в черном пышном платье с декольте.

Супруга Петросяна дополнила образ короной и ручным зеркальцем.

"Упс!" – подписала она публикацию.

Петросян отреагировал на фото жены одним из первых, оставив в комментариях изображение сердца.

"Неожиданный ход. Просто огонь", – прокомментировали фолловеры.

"Какие обворожительные ямочки! Образ просто улетный!" – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание Kp.ru, однако тогда Петросян назвал публикацию "клеветой".

23 марта 2020 года издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом.

17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук.

Артист не поддерживает с ней отношения.