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21 декабря, 2020
 
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"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова восхитила подписчиков новым образом. Петросян отреагировал на снимки жены, которая моложе его на 44 года, одним из первых.

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Брухунова вышла замуж за Петросяна в конце 2019 года
Брухунова вышла замуж за Петросяна в конце 2019 года
Фото: bruhunova / Instagram

31-летняя жена 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 20 декабря в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в черном пышном платье с декольте.

Супруга Петросяна дополнила образ короной и ручным зеркальцем.

"Упс!" – подписала она публикацию.

Петросян отреагировал на фото жены одним из первых, оставив в комментариях изображение сердца.

"Неожиданный ход. Просто огонь", – прокомментировали фолловеры.

"Какие обворожительные ямочки! Образ просто улетный!" – написали в комментариях подписчики.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание Kp.ru, однако тогда Петросян назвал публикацию "клеветой".

23 марта 2020 года издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом.

17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук.

Артист не поддерживает с ней отношения.

Теги: дети, семья, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
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