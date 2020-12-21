"Упс!" Петросян оценил неожиданный образ молодой супруги с короной на голове

31-летняя жена 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 20 декабря в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в черном пышном платье с декольте.
Супруга Петросяна дополнила образ короной и ручным зеркальцем.
"Упс!" – подписала она публикацию.
Петросян отреагировал на фото жены одним из первых, оставив в комментариях изображение сердца.
"Неожиданный ход. Просто огонь", – прокомментировали фолловеры.
"Какие обворожительные ямочки! Образ просто улетный!" – написали в комментариях подписчики.
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Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание Kp.ru, однако тогда Петросян назвал публикацию "клеветой".
23 марта 2020 года издание StarHit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова в течение шести месяцев не комментировали эту информацию, а 16 сентября юморист впервые показал в сети совместное фото с сыном Ваганом.
17 сентября супруга юмориста также подтвердила, что стала мамой.
Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук.
Артист не поддерживает с ней отношения.