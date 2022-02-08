"Что за огненные публикации на ночь?", "Ого, наряд". 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии

Ани Лорак: Что за огненные публикации, на ночь глядя? Фото: anilorak_news_fan / Instagram

"Все меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь", – написала 43-летняя артистка.

"Каролина Мирославовна, что за огненные публикации, на ночь глядя?" – прокомментировали фото подписчики.

"Ого, наряд", – написали поклонники.

"Натуральности маловато как-то, жаль, что вы добровольно ложитесь на стол хирурга", – отреагировали на фото пользователи сети.

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