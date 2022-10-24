"Чудеса случаются даже в темные времена". Переживщий оккупацию Купянска пес стал членом семьи итальянского тенора Бочелли. Видео, фото

"Чудеса случаются даже в темные времена. Именно чудо случилось с собакой по имени Джек, которая жила в городе Купянск, оказалась в оккупации, почти потеряла слух в результате взрывов, имела небольшое осколочное ранение на спине, но сохранила свою естественную доброту, любовь к людям, крепкий характер и веру в лучшее", – написал Маляревич.

Он также разметил видео, на котором Джек запечатлен вместе с Бочелли. По словам депутата, пристроить пса в семью итальянского тенора помогли их общие знакомые, которым он рассказал историю Джека.

"Благодарим семью Бочелли за большое сердце и доброту", – подытожил Маляревич.