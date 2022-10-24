"Чудеса случаются даже в темные времена". Переживщий оккупацию Купянска пес стал членом семьи итальянского тенора Бочелли. Видео, фото

"Чудеса случаются даже в темные времена. Именно чудо случилось с собакой по имени Джек, которая жила в городе Купянск, оказалась в оккупации, почти потеряла слух в результате взрывов, имела небольшое осколочное ранение на спине, но сохранила свою естественную доброту, любовь к людям, крепкий характер и веру в лучшее", – написал Маляревич.
Он также разметил видео, на котором Джек запечатлен вместе с Бочелли. По словам депутата, пристроить пса в семью итальянского тенора помогли их общие знакомые, которым он рассказал историю Джека.
"Благодарим семью Бочелли за большое сердце и доброту", – подытожил Маляревич.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.
16 сентября украинские военные зашли в Купянск.