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24 октября, 2022
 
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"Чудеса случаются даже в темные времена". Переживщий оккупацию Купянска пес стал членом семьи итальянского тенора Бочелли. Видео, фото

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Бочелли уже познакомился со своим новым питомцем
Бочелли уже познакомился со своим новым питомцем
Фото: andreabocelliofficial / Instagram

Итальянский тенор Андреа Бочелли принял в свою семью собаку по кличке Джек, которая пережила оккупацию города Купянск Харьковской области. Об этом 24 октября в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Олесь Маляревич.

"Чудеса случаются даже в темные времена. Именно чудо случилось с собакой по имени Джек, которая жила в городе Купянск, оказалась в оккупации, почти потеряла слух в результате взрывов, имела небольшое осколочное ранение на спине, но сохранила свою естественную доброту, любовь к людям, крепкий характер и веру в лучшее", – написал Маляревич.

Он также разметил видео, на котором Джек запечатлен вместе с Бочелли. По словам депутата, пристроить пса в семью итальянского тенора помогли их общие знакомые, которым он рассказал историю Джека.

"Благодарим семью Бочелли за большое сердце и доброту", – подытожил Маляревич.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid05NJ7hQFm6o6Yooqu6fkDDty3UshgdndoZysunaRCJkroe3TFUrYiPMHBTCFWxtZql&id=100001362120448

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

Теги: Купянск, война России против Украины, Андреа Бочелли
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