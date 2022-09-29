Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком

"Вот такая у нас новость: мировая премьера нашего игрового фильма Rock. Paper. Grenade (украинский вариант – "Я и Феликс") состоится в конкурсе Warsaw Film Festival. Это кинофестиваль класса А, наш фильм представлен в главной конкурсной программе, и я хочу с этим поздравить наших актеров и команду! Наконец-то начинается жизнь этого фильма.

Национальная премьера ленты состоится в рамках Odesa International Film Festival, который в этом году состоится не в Одессе, а на базе того же фестиваля в Варшаве", – написала она.



Цилык поблагодарила команду, которая работала над фильмом.

Роли исполнили поэт и писатель Юрий Издрык, Андрей Чередник, Влад Балюк, Анастасия Карпенко, Галина Веретельник-Стефанова, Андрей Исаенко, Александра Семенко, Андрей Максимов, Владимир Гладкий.



Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Министерства культуры и информационной политики Украины.