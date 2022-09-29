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29 сентября, 2022
 
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Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком

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Одну из ролей в фильме Цилык исполнил Издрык
Одну из ролей в фильме Цилык исполнил Издрык
Фото: Iryna Tsilyk / Facebook

Украинский режиссер Ирина Цилык на своей странице в Facebook 29 сентября сообщила, что в рамках конкурсной программы Warsaw Film Festival состоится премьера фильма по роману писателя Артема Чеха, мужа Цилык "Кто ты такой?"

"Вот такая у нас новость: мировая премьера нашего игрового фильма Rock. Paper. Grenade (украинский вариант – "Я и Феликс") состоится в конкурсе Warsaw Film Festival. Это кинофестиваль класса А, наш фильм представлен в главной конкурсной программе, и я хочу с этим поздравить наших актеров и команду! Наконец-то начинается жизнь этого фильма.

Национальная премьера ленты состоится в рамках Odesa International Film Festival, который в этом году состоится не в Одессе, а на базе того же фестиваля в Варшаве", – написала она.

Цилык поблагодарила команду, которая работала над фильмом.

Роли исполнили поэт и писатель Юрий Издрык, Андрей Чередник, Влад Балюк, Анастасия Карпенко, Галина Веретельник-Стефанова, Андрей Исаенко, Александра Семенко, Андрей Максимов, Владимир Гладкий.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Министерства культуры и информационной политики Украины.

https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid02bN78ttHkyoKxuhZNnBtp9UfRd4nhW2j6rWCJwdQkpRQvKREv3VBeiitUHcxkKv6Ql

Контекст:

Роман Чеха "Кто ты такой?" вышел весной 2021 года в издательстве Meridian Czernowitz.

Книга рассказывает о взрослении мальчика Тимофея в 1990-е годы. Одна из сюжетных линий – его отношения с бывшим контрразведчиком Феликсом, который стал частью его семьи. 

Теги: Украина, кино, фестиваль, фильм, поэт, кинофестиваль, Варшава, режиссер, писатель, Ирина Цилык, Юрий Издрык
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