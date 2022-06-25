"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале

Решетник: Мы должны быть сильными, выносливыми, устойчивыми не только психологически, но и физически Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Решетник признался, что возобновить тренировки его собственным примером вдохновила супруга и многодетная мать Кристина Решетник.

"Увидев последний пост своей красавицы, я мгновенно примчался в спортзал, чтобы также начать тренировку. Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий, тренировок, ежедневной работы над собой. Мы должны быть сильными, выносливыми, устойчивыми не только психологически, но и физически. Тогда мы станем еще более непреодолимыми", – написал 38-летний ведущий.

Он призвал подписчиков не унывать, а продолжать работать.

"Все будет Украина", – подытожил Решетник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)