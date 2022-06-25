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26 июня, 2022
 
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"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале

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Решетник: Мы должны быть сильными, выносливыми, устойчивыми не только психологически, но и физически
Решетник: Мы должны быть сильными, выносливыми, устойчивыми не только психологически, но и физически
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский ведущий Григорий Решетник сообщил, что возобновил тренировки в зале. Об этом он сообщил 24 июня в Instagram, разместив селфи, на котором запечатлен в пустом зале на фоне тренажеров.

Решетник признался, что возобновить тренировки его собственным примером вдохновила супруга и многодетная мать Кристина Решетник.

"Увидев последний пост своей красавицы, я мгновенно примчался в спортзал, чтобы также начать тренировку. Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий, тренировок, ежедневной работы над собой. Мы должны быть сильными, выносливыми, устойчивыми не только психологически, но и физически. Тогда мы станем еще более непреодолимыми", – написал 38-летний ведущий.

Он призвал подписчиков не унывать, а продолжать работать.

"Все будет Украина", – подытожил Решетник.

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. До войны был ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Теги: спорт, Григорий Решетник, тренировка, Кристина Решетник
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