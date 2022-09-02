Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио

Dantes: Я писал эту песню в апреле, после того, как в очередной раз слушал истории своих друзей, которые находились не в Украине Фото: vladimirdantes / Instagram

"Я писал эту песню в апреле, после того, как в очередной раз слушал истории своих друзей, которые находились не в Украине. Все, все как один хотели поскорее вернуться в дом. К своей привычной жизни. И во всех этих разговорах была боль, – написал артист в день презентации на своей странице в Instagram – Боль из-за того, что покинули свои дома, любовь, работу, семью, все. Но затем некоторые возвращались в Украину, и это были самые счастливые разговоры и чувства. Они были в эйфории от того, что снова дышали украинским воздухом".

По словам артиста, "сейчас слишком много грусти", поэтому он хотел показать "реальность настоящих украинцев и украинок, которые, несмотря ни на что, продолжают искать позитив".

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