Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты

Dantes: Ну, трудно привлекать ваше внимание. А ради донатов на ВСУ и не такое могу Фото: vladimirdantes / Instagram

Музыкант снялся без одежды и белья.

Во второй части ролика он объяснил, что сделал это с целью привлечения аудитории к вопросу благотворительных пожертвований (донатов) в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Dantes заявил, что донатит 10 тыс. грн и еще такую же сумму разыграет среди тех своих подписчиков, кто сделает пожертвование в пользу ВСУ в размере от 100 грн.

"Дааа! Ну, трудно привлекать ваше внимание. А ради донатов на ВСУ и не такое могу. Цель – 250 тыс.", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes * (@vladimirdantes)