Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты

Музыкант снялся без одежды и белья.
Во второй части ролика он объяснил, что сделал это с целью привлечения аудитории к вопросу благотворительных пожертвований (донатов) в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Dantes заявил, что донатит 10 тыс. грн и еще такую же сумму разыграет среди тех своих подписчиков, кто сделает пожертвование в пользу ВСУ в размере от 100 грн.
"Дааа! Ну, трудно привлекать ваше внимание. А ради донатов на ВСУ и не такое могу. Цель – 250 тыс.", – написал он.
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Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021 году Dantes выпустил альбом "Твоя любимая музыка".
Исполнитель после нападения РФ на Украину перешел на украинский язык. Он дает благотворительные концерты в пользу Украины.
Dantes заявлял, что победа над российскими оккупантами зависит в том числе от того, насколько украинцы будут помогать ВСУ и волонтерам. Певец признался, что передал киевским волонтерам свою Tesla.