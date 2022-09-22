"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного

"Милый, первые 50 лет у тебя были довольно рок-н-ролльные. Давай следующие полвека мудрости проведем с тобой вместе. Такое творится в мире – одной мне точно не справиться", – написала 38-летний дизайнер, посвятив пост

Контекст:

Сильченко родилась в 1984 году в Харькове. В 2014 году основала бренд The Coat by Katya Silchenko. У нее одеваются звезды украинского шоу-бизнеса, включая таких певиц, как Dorofeeva, Тина Кароль. После избрания руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского президентом Украины ее клиенткой также стала его супруга Елена Зеленская.

В 2014 году Сильченко после четырех лет отношений зарегистрировала брак с украинским бизнесменом Камо Багдасаряном. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь Сати. В декабре 2020 года дизайнер сообщила, что рассталась с мужем. По словам Сильченко, причиной развода стало в том числе раздельное проживание в течение долгого времени.

О том, что Сильченко состоит в отношениях с Неклевой, стало известно в феврале 2022 года.