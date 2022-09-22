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23 сентября, 2022
 
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"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного

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Сильченко перестали скрывать свои отношения с Неклевой в феврале 2022 года
Сильченко перестали скрывать свои отношения с Неклевой в феврале 2022 года
Фото: katyasilchenko / Instagram

Украинский дизайнер Катя Сильченко 22 сентября опубликовала в Instagram серию архивных фото, на которых запечатлена в Нью-Йорке со своим возлюбленным, основателем украинского ивент-агентства S*event Сергеем Неклевой.

"Милый, первые 50 лет у тебя были довольно рок-н-ролльные. Давай следующие полвека мудрости проведем с тобой вместе. Такое творится в мире  одной мне точно не справиться", – написала 38-летний дизайнер, посвятив пост 

Контекст:

Сильченко родилась в 1984 году в Харькове. В 2014 году основала бренд The Coat by Katya Silchenko. У нее одеваются звезды украинского шоу-бизнеса, включая таких певиц, как Dorofeeva, Тина Кароль. После избрания руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского президентом Украины ее клиенткой также стала его супруга Елена Зеленская.

В 2014 году Сильченко после четырех лет отношений зарегистрировала брак с украинским бизнесменом Камо Багдасаряном. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь Сати. В декабре 2020 года дизайнер сообщила, что рассталась с мужем. По словам Сильченко, причиной развода стало в том числе раздельное проживание в течение долгого времени.

О том, что Сильченко состоит в отношениях с Неклевой, стало известно в феврале 2022 года.

Теги: дизайнер, Катя Сильченко
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