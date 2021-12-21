"Давно с гипсом была?" Асмус напугала сеть эквилибристическим трюком

Кристина Асмус показала, как балансирует, стоя на стуле с опорой на две ножки. И показала, как падает с него Фото: asmuskristina / Instagram

Снимки 33-летняя Асмус не подписала, лишь предложила подписчикам выбрать лучший из них – первый, второй или третий.

"Четвертый, где нос разбит", – пошутил в комментариях пользователь с ником evgennikola.

"Третий, там загадочные руки норовят спасти", – сделал свой выбор persik_70.

"Давно с гипсом была?" – поинтересовался 5200andrei, имея в виду, что летом этого года Асмус повредила ногу и ходила на костылях.

"А потом будет серия постов про гипс и про то, как нужно по лестнице спускаться [на костылях]", – написал loglafet.

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