Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения

Демин женат с 2010 года, но уже два года живет отдельно от супруги Фото: slavademin_official / Instagram

Демин в этот раз не стал уточнять подробности этих отношений, но в январе 2023 года рассказывал, что некий российский артист предлагал ему интимные встречи. Ведущий отметил, что события происходили в 2009 году.

"Это был финал "Евровидения" в Москве. Мы очень часто коммуницировали в [российской социальной сети] "Одноклассники" по поводу песен, гостевых эфиров, потому что тогда еще не было мессенджеров. После финала где-то в три часа ночи в "Одноклассниках" приходит сообщение. Написано было: "По...бемся на Филипповском? Место мое (переулок в центре Москвы. – "ГОРДОН"). Я это помню как сейчас", – рассказал ведущий.

Демин описал этого человека, как "суперизвестного артиста, который носит перья".

Фото: fkirkorov / Instagram

Тогда же ведущий признался, что это было не единственное предложение подобного рода. По словам Демина, вступить с ним в интимные отношения его также просил "известный российский губастый стилист на каблуках".