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29 марта, 2023
 
Новости

Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения

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Демин женат с 2010 года, но уже два года живет отдельно от супруги
Демин женат с 2010 года, но уже два года живет отдельно от супруги
Фото: slavademin_official / Instagram

Украинский ведущий Слава Демин в эфире канала СТБ подтвердил, что за ним пытались ухаживать российский певец Филипп Киркоров и российский стилист Сергей Зверев.

Демин в этот раз не стал уточнять подробности этих отношений, но в январе 2023 года рассказывал, что некий российский артист предлагал ему интимные встречи. Ведущий отметил, что события происходили в 2009 году. 

"Это был финал "Евровидения" в Москве. Мы очень часто коммуницировали в [российской социальной сети] "Одноклассники" по поводу песен, гостевых эфиров, потому что тогда еще не было мессенджеров. После финала где-то в три часа ночи в "Одноклассниках" приходит сообщение. Написано было: "По...бемся на Филипповском? Место мое (переулок в центре Москвы. – "ГОРДОН"). Я это помню как сейчас", – рассказал ведущий.

Демин описал этого человека, как "суперизвестного артиста, который носит перья".

Фото: fkirkorov / Instagram
Фото: fkirkorov / Instagram

Тогда же ведущий признался, что это было не единственное предложение подобного рода. По словам Демина, вступить с ним в интимные отношения его также просил "известный российский губастый стилист на каблуках". 

Фото: zverevsuperstar / Instagram
Фото: zverevsuperstar / Instagram

Контекст:

Киркоров и Зверев поддержали президента РФ Владимира Путина и полномасштабное российское вторжение России в Украину.

Демин с 2010 года женат на украинском режиссере и тренере Оксане Мищенко.  Пара воспитывает сына Владислава. 25 января 2021 года Демин заявил, что расстался с женой, но оформлять развод они пока не намерены

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Слава Демин
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