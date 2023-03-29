Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения

Демин в этот раз не стал уточнять подробности этих отношений, но в январе 2023 года рассказывал, что некий российский артист предлагал ему интимные встречи. Ведущий отметил, что события происходили в 2009 году.
"Это был финал "Евровидения" в Москве. Мы очень часто коммуницировали в [российской социальной сети] "Одноклассники" по поводу песен, гостевых эфиров, потому что тогда еще не было мессенджеров. После финала где-то в три часа ночи в "Одноклассниках" приходит сообщение. Написано было: "По...бемся на Филипповском? Место мое (переулок в центре Москвы. – "ГОРДОН"). Я это помню как сейчас", – рассказал ведущий.
Демин описал этого человека, как "суперизвестного артиста, который носит перья".
Тогда же ведущий признался, что это было не единственное предложение подобного рода. По словам Демина, вступить с ним в интимные отношения его также просил "известный российский губастый стилист на каблуках".
Киркоров и Зверев поддержали президента РФ Владимира Путина и полномасштабное российское вторжение России в Украину.
Демин с 2010 года женат на украинском режиссере и тренере Оксане Мищенко. Пара воспитывает сына Владислава. 25 января 2021 года Демин заявил, что расстался с женой, но оформлять развод они пока не намерены.