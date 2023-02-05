Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину

Депардье в 2013 году стал гражданином РФ Фото: ЕРА

Депардье отметил, что "все-таки является россиянином, любит российскую культуру и, как следствие, саму Россию".

При этом он признался, что старается избегать разговоров на подобные темы.

В ответ на уточнение о том, что ранее он назвал российскую агрессию против Украины "братоубийственной войной", призвал бросить оружие и договариваться", Депардье заявил, что не любит смешивать политику и актерское мастерство.

Он назвал войну "большой чепухой".