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05 февраля, 2023
 
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Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину

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Депардье в 2013 году стал гражданином РФ
Депардье в 2013 году стал гражданином РФ
Фото: ЕРА

Получивший российское гражданство французский актер Жерар Депардье не изменил своего отношения к российской культуре после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он заявил в интервью, которое февраля опубликовано на сайте французского издания Augsburger Allgemeine.

Депардье отметил, что "все-таки является россиянином, любит российскую культуру и, как следствие, саму Россию".

При этом он признался, что старается избегать разговоров на подобные темы.

В ответ на уточнение о том, что ранее он назвал российскую агрессию против Украины "братоубийственной войной", призвал бросить оружие и договариваться", Депардье заявил, что не любит смешивать политику и актерское мастерство.

Он назвал войну "большой чепухой".

Контекст:

Депардье в 2013 году стал гражданином РФ и получил в подарок от властей квартиру в Саранске. Российский паспорт актер получил в Сочи из рук Путина. В апреле 2015 года Депардье покинул Россию и переехал в Бельгию.

Осенью 2020 года он принял православие.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Россия, Жерар Депардье, война России против Украины
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