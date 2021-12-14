"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом

Орбакайте: Спешу поделиться с вами бэкстейдж со съемок к выходу нового выпуска журнала Hello! Фото: orbakaite_k / Instagram

Певица показывала, как позировала перед объективом фотографа. Она предстала в брючных костюмах: розовом и белом, а также леопардовом комбинезоне. Орбакайте, позируя, "оседлала" стул и широко развела ноги перед камерой.

"Спешу поделиться с вами бэкстейдж со съемок к выходу нового выпуска журнала Hello! Бесконечно увлекательный, удивительный творческий процесс, который всегда раскрывает в нас новые ракурсы, стороны, позволяет увидеть себя в абсолютно разных, порой даже неожиданных образах", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

"Стильная. Дерзкая и смелая", – прокомментировала подписчица nataliademeuevna.