Десерт на основе пшена. Рецепт

"Десерт с пшеном? Да еще и украинский? Если вы уже заинтригованы, то читайте и готовьте, котики", – написал Клопотенко.

Он отметил, что получил рецепт от подписчиков.

"Называется этот десерт – засыпано", – добавил кулинар.

Для приготовления десерта нужно сварить сухофрукты – их в отваренном виде должно быть 200 г. Поместить сухофрукты в сотейник, добавить к ним 100 г пшена и 350 мл воды. Пшено обязательно нужно хорошо промывать, потому что от этого зависит его вкус. Варить пшено с сухофруктами 20–25 минут на медленном огне.

В отдельный сотейник добавить вишни свежемороженые 200 г, 2 ст. л сахара и щепотку корицы. Варить 5 мин., затем добавить их к пшену. В конце – мед по вкусу.

Клопотенко назвал блюдо настоящим украинским десертом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)