Десерт на основе пшена. Рецепт

"Десерт с пшеном? Да еще и украинский? Если вы уже заинтригованы, то читайте и готовьте, котики", – написал Клопотенко.

Он отметил, что получил рецепт от подписчиков.

"Называется этот десерт – засыпано", – добавил кулинар.

Для приготовления десерта нужно сварить сухофрукты – их в отваренном виде должно быть 200 г. Поместить сухофрукты в сотейник, добавить к ним 100 г пшена и 350 мл воды. Пшено обязательно нужно хорошо промывать, потому что от этого зависит его вкус. Варить пшено с сухофруктами 20–25 минут на медленном огне.

В отдельный сотейник добавить вишни свежемороженые 200 г, 2 ст. л сахара и щепотку корицы. Варить 5 мин., затем добавить их к пшену. В конце – мед по вкусу.

Клопотенко назвал блюдо настоящим украинским десертом.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.