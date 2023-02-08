Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2023
 
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Десерт на основе пшена. Рецепт

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В десерт нужно добавить корицу
В десерт нужно добавить корицу
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор, кулинарный эксперт и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко 3 февраля в Instagram показал, как готовит десерт из сухофруктов, пшена и меда.

"Десерт с пшеном? Да еще и украинский? Если вы уже заинтригованы, то читайте и готовьте, котики", – написал Клопотенко.

Он отметил, что получил рецепт от подписчиков.

"Называется этот десерт – засыпано", – добавил кулинар.

Для приготовления десерта нужно сварить сухофрукты – их в отваренном виде должно быть 200 г. Поместить сухофрукты в сотейник, добавить к ним 100 г пшена и 350 мл воды. Пшено обязательно нужно хорошо промывать, потому что от этого зависит его вкус. Варить пшено с сухофруктами 20–25 минут на медленном огне.

В отдельный сотейник добавить вишни свежемороженые 200 г, 2 ст. л сахара и щепотку корицы. Варить 5 мин., затем добавить их к пшену. В конце – мед по вкусу.

Клопотенко назвал блюдо настоящим украинским десертом.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: сахар, ресторатор, МастерШеф, сухофрукты, десерт, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, блюдо, питание
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