"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах

Для фото 63-летняя Мадонна позировала в ультракоротких шортах, надетых поверх сетчатых колготок, в футболке, разорванной в зоне декольте, куртке и сапогах на высокой платформе. Дополняли образ макияж "кошачьи стрелки", сердечко на правой щеке, а также два хвоста синего и розового цвета.

"Маленький папочкин монстр", – подписала она публикацию.

На снимках певицу можно увидеть в разных позах, а также в компании детей и в обнимку с бойфрендом – 26-летним танцором Ахламаликом Уильямсом.

"Ты выглядишь моложе моих детей. Что здесь происходит?" – поинтересовалась jessieesteele87.

"А тебе точно 63?" – уточнил фолловер mirhuseyin.h.

"Детка, ты секс", – написала dippresi_a.

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