"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах

Для фото 63-летняя Мадонна позировала в ультракоротких шортах, надетых поверх сетчатых колготок, в футболке, разорванной в зоне декольте, куртке и сапогах на высокой платформе. Дополняли образ макияж "кошачьи стрелки", сердечко на правой щеке, а также два хвоста синего и розового цвета.
"Маленький папочкин монстр", – подписала она публикацию.
На снимках певицу можно увидеть в разных позах, а также в компании детей и в обнимку с бойфрендом – 26-летним танцором Ахламаликом Уильямсом.
"Ты выглядишь моложе моих детей. Что здесь происходит?" – поинтересовалась jessieesteele87.
"А тебе точно 63?" – уточнил фолловер mirhuseyin.h.
"Детка, ты секс", – написала dippresi_a.
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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".