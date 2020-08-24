"Детская мечта". Dzidzio отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста

Украинский певец Dzidzio на своей странице в Instagram разместил эпизод своего исполнения гимна Украины в День Независимости, 24 августа, на Софиевской площади в Киеве.
"Дорогие друзья! Имел сегодня большую честь исполнить гимн Украины во время государственного церемониала празднования Дня Независимости Украины. Чувствовал большую ответственность и безграничную любовь к каждому из вас. Двойной радостью для меня стало присвоение государственного звания "Заслуженный артист Украины". Это моя мечта детства! Спасибо, Украина! С Днем Независимости! Слава Украине!" – написал он.
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Дорогі друзі! Мав сьогодні велику честь виконати Гімн Украі * ни під час державного церемоніалу святкування Дня незалежності Украі * ни. Відчував велику відповідальність та безмежну любов до кожного з вас * . Подвіи * ною радістю для мене стало присвоєння державного звання «Заслужении * артист Украі * ни». Це моя мрія дитинства! Дякую, Украі * но !!! З Днем Незалежності !!! Слава Украі * ні * !!!
Президент Владимир Зеленский сегодня, в день 29-й годовщины Независимости Украины, присвоил звание заслуженного артиста Украины Dzidzio и белорусскому музыканту, экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой", фронтмену проекта Brutto Сергею Михалку.
24 августа 2020 года Украина отмечает 29-летие независимости.
Гимн Украины в исполнении Dzidzio был представлен 21 августа.