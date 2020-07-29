Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы

Украинский певец Dzidzio разместил в сети фото с арбузами. Его супруга, певица Slavia одной из первых прокомментировала публикацию.

Украинский певец Dzidzio во время поездки в Херсон сфотографировался на фоне палатки, в которой продавались дыни и арбузы. Снимок артист разместил на своей странице в Instagram.

"Я в Херсоне. Что вам купить?" – подписал фото певец.

"Арбузы бери", – посоветовала артисту его жена, певицы Slavia.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Добрий ранок, я в Херсоні що вам купити? Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 29 Июл 2020 в 12:03 PDT

Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году. Настоящее имя музыканта – Михаил Хома. Артист женат на Ярославе Притуле-Хоме, с которой познакомился во время учебы в музыкальном училище. 19 июня она заявила о себе как о певице, презентовав первый клип на трек "Я тобі не мамка".