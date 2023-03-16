Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама

Реус перед камерой создала абстрактную интерьерную картину.

"Немного моего творчества", – написала она.

"Вау, очень красиво!" – прокомментировала подписчица marinagornostal.

"Чем рисовали?" – спросила ira_dobrineva.

"Эпоксидной смолой", – ответила Реус.

Контекст:

Лилия Реус – девушка турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак.

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В этом браке родилась их дочь София.

Об отношениях Реус и Налчаджиоглу стало известно в августе 2021 года. У Реус есть дочь Александра от прошлых отношений.