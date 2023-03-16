Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама

Реус перед камерой создала абстрактную интерьерную картину.
"Немного моего творчества", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Вау, очень красиво!" – прокомментировала подписчица marinagornostal.
"Чем рисовали?" – спросила ira_dobrineva.
"Эпоксидной смолой", – ответила Реус.
Лилия Реус – девушка турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак.
Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В этом браке родилась их дочь София.
Об отношениях Реус и Налчаджиоглу стало известно в августе 2021 года. У Реус есть дочь Александра от прошлых отношений.