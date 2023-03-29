Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь

"Мой мир", – написала Реус.

Визажист и ее дочь запечатлены в одном из торгово-развлекательных центров Киева.

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Также Реус показала, как они с дочерью дома играют в игру "Крокодил".

По правилам этой игры, участники должны без слов, с помощью жестов и движений описать загаданный предмет.

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Контекст:

Лилия Реус – девушка турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак.

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В этом браке родилась их дочь София.

Об отношениях Реус и Налчаджиоглу стало известно в августе 2021 года. Александра – дочь Реус от прошлых отношений.