Бульвар Шоубиз
 
29 марта, 2023
 
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Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь

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У Реус один ребенок
У Реус один ребенок
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Украинский визажист Лилия Реус в Instagram 28 марта опубликовала совместные снимки со своей дочерью Александрой.

"Мой мир", – написала Реус.

Визажист и ее дочь запечатлены в одном из торгово-развлекательных центров Киева.

Также Реус показала, как они с дочерью дома играют в игру "Крокодил".

По правилам этой игры, участники должны без слов, с помощью жестов и движений описать загаданный предмет.

Контекст:

Лилия Реус – девушка турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак.

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В этом браке родилась их дочь София.

Об отношениях Реус и Налчаджиоглу стало известно в августе 2021 года. Александра – дочь Реус от прошлых отношений.

Теги: Ани Лорак, дети, Мурат Налчаджиоглу, девушка, бизнесмен, Лилия Реус
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