"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик обнародовала пост по случаю российского праздника

"У кого-то "мои года – мое богатство", а у меня моя семья – мое богатство", – написала она. Телеведущая сопроводила пост хештегом "День семьи".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Дикая семейка, вы супер!" – прокомментировала подписчица kalenikvitaliia.