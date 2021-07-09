"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик обнародовала пост по случаю российского праздника

"У кого-то "мои года – мое богатство", а у меня моя семья – мое богатство", – написала она. Телеведущая сопроводила пост хештегом "День семьи".
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"Дикая семейка, вы супер!" – прокомментировала подписчица kalenikvitaliia.
Лилия Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.
У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).