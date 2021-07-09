"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым

Собчак: Всегда как в первый раз Фото: xenia_sobchak / Instagram

"Всегда как в первый раз с моим Константином Богомоловым", – написала она.

На фото супруги запечатлены целующимися в губы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Подписчики прокомментировали пост.

"Ксения, это плохая примета – выкладывать такую фотку. Значит, развод не за горами", – заявил sergbibik2021.

"Чем он лучше Виторгана? Смотреть на ее мужа неприятно", – отметила elenazaitseva6656.

"Как дедушка и бабушка на золотой свадьбе", – написала su_ok_a.