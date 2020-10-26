Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера

По сюжету мюзикла о Золушке, который будет снимать американская студия Disney, главный герой фильма живет вместе с отчимом и сводными братьями, зарабатывая на жизнь кладовщиком в магазине.

Джейкобс снимается в кино с 13 лет Фото: ЕРА

Американская студия Disney анонсировала на 2021 год премьеру мюзикла, созданного по мотивам сказки о Золушке, главную роль в котором сыграет 19-летний афроамериканский актер Чоузен Джейкобс. Об этом сообщает издание Deadline.

По сюжету, герой Джейкобса живет вместе с отчимом и сводными братьями, зарабатывая на жизнь работой кладовщика в магазине.

Его мечта – создавать кроссовки по собственному дизайну, так называемые сникерсы, но пока что он вынужден скрывать свои таланты. Жизнь героя меняется после того, как он знакомится с дочерью преуспевающего игрока NBA.

Фильм выйдет в прокат под названием Sneakerella.

Чоузен Джейкобс родился в 2001 году в США. Он начал сниматься в кино в 13 лет. Джейкобс стал известен после роли Майка Хэнлона в фильмах "Оно".