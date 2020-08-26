  Роман Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под другим названием

По словам правнука английской писательницы Агаты Кристи Джеймса Причарда, она бы расстроилась, если бы узнала, что название ее произведения может кого-то ранить.

Новое издание романа английской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под названием "Их было десять". Об этом рассказал правнук писательницы Джеймс Причард в интервью телеканалу RTL.

По словам Причарда, когда его прабабушка писала роман, в ходу была другая лексика, но сейчас времена изменились. Правнук писательницы подчеркнул, что не стоит использовать слова, которые могут ранить.

Причард напомнил, что в англоязычных странах роман уже около 40 лет публикуется под названием "И никого не стало". Он также выразил желание, чтобы название произведения было изменено на всех языках, на которых публикуется.

Резюмируя, внук писательницы заявил, что Агату Кристи расстроил бы тот факт, что название ее романа может иметь обидный контекст для других людей.

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Видео: RTL - On a tellement de choses à se dire / YouTube

Агата Кристи написала детективный роман о 10 незнакомцах, погибающих друг за другом, в 1939 году. Роман стал самой продаваемой книгой писательницы и многократно был экранизирован.

В июне 2020 года стриминговый сервис HBO Max временно убрал из доступа фильм "Унесенные ветром", в сюжетной линии которого присутствует пропаганда расизма. После того как фильм дополнили лекцией ученого-кинематографиста Жаклин Стюарт на тему расизма, он снова стал доступен для просмотра.