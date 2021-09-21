"До чего же красивая", "Все смотрят на вас". Никитюк топлес позировала на балконе

Ведущая позирует в кадре, прикрывая голое тело одеялом.

Знаменитость обнажилась в кадре ради рекламы сока, но подписчики в комментариях отметили, что обратили внимание на рекламируемый товар не сразу.

"Блин, а я сок и не заметила", – написали фолловеры.

"Участие красивых в рекламе – ее провал. Все смотрят на вас, всем пофиг, что у вас в руке", – прокомментировали фото подписчики.

"До чего же красивая", – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)