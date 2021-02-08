"До дрожи. Песня – просто боль". Виктор Павлик посвятил душераздирающий клип покойному сыну. Видео
Украинский певец Виктор Павлик, потерявший в 2020 году сына Павла, посвятил ему песню и клип. Видео он разместил на своем YouTube-канале 7 февраля, через полгода после смерти сына. В ролике показаны пейзажи, а также архивные видео и фото покойного. "Боль утраты никогда не пройдет, а рана всегда будет кровоточить", – написала Olga Vitsentiy. "Море слез... Как больно. Держитесь", – призвала Моника Бельчучи. "Светлая память. Аж до дрожи... Терпения, мудрости. Песня – просто боль, ранящая в самое сердце", – отметила Елена Робота. Сын Павлика умер 7 августа 2020-го в 22 года после борьбы с онкологическим заболеванием.
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