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10 сентября, 2021
 
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"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы

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Жанна и Владимир Фриске
Жанна и Владимир Фриске
Фото: РЕН ТВ | Новости / "ВКонтакте"

У умершей от онкологического заболевания российской певицы Жанны Фриске был родной брат-близнец, который умер через две недели после рождения. Об этом в интервью YouTube-каналу "Психология звезд" рассказал отец певицы Владимир Фриске.

По его словам, в июле 1974 года у жены Ольги начались преждевременные роды, в итоге на свет на два месяца раньше срока появились мальчик и девочка.

"Дети мои родились семимесячными. Жанночка была 1,300 кг и 37 см, а мальчик – 2,640 кг и нормальный. Но у него асфиксия, непроходимость кишечника. Его сразу же отвезли в специальную больницу, а Жанночку – в другую. […] Через две недели нам позвонили, что мальчик умер", – рассказал отец Фриске.

Он добавил, что увидел сына лишь в морге, куда приехал обсудить вопрос похорон. "Выложила семь трупиков, я подошел и своего сразу узнал. Он так похож на меня был! Больше я его не видел. […] Там женщина была, спросила: "Вы будете хоронить?" Я ей: "А как, чего, куда?" Ну, она говорит: "Не обязательно. Можем в общую, надо только заплатить деньги", – вспоминал Фриске.

Он признался, что со временем трагедия с умершим сыном забылась. "Мы еще молодые были, по 20 лет... Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына, а потом, не будем кривить душой, забыли про него... Со временем Жанночка очень часто вспоминала о брате. Она еще такую вещь сказала, когда заболела: "Это меня братик к себе зовет", – рассказал Владимир Фриске.

Контекст:

Певица и актриса Жанна Фриске умерла 16 июня 2015 года после полутора лет борьбы с неоперабельной опухолью головного мозга. Певице было 40 лет. За два года до смерти она родила сына Платона. После смерти матери мальчик живет с отцом – гражданским мужем Фреске телеведущим Дмитрием Шепелевым.

Фриске с 1996-го по 2003 год была солисткой поп-группы "Блестящие", а после начала сольную карьеру. Также занималась актерской карьерой, снялась в фильмах "Ночной дозор", "Дневной дозор", "О чем говорят мужчины" и других.

Теги: смерть, дети, Жанна Фриске, Владимир Фриске, семья, певица, мальчик
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