"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы

По его словам, в июле 1974 года у жены Ольги начались преждевременные роды, в итоге на свет на два месяца раньше срока появились мальчик и девочка.

"Дети мои родились семимесячными. Жанночка была 1,300 кг и 37 см, а мальчик – 2,640 кг и нормальный. Но у него асфиксия, непроходимость кишечника. Его сразу же отвезли в специальную больницу, а Жанночку – в другую. […] Через две недели нам позвонили, что мальчик умер", – рассказал отец Фриске.

Он добавил, что увидел сына лишь в морге, куда приехал обсудить вопрос похорон. "Выложила семь трупиков, я подошел и своего сразу узнал. Он так похож на меня был! Больше я его не видел. […] Там женщина была, спросила: "Вы будете хоронить?" Я ей: "А как, чего, куда?" Ну, она говорит: "Не обязательно. Можем в общую, надо только заплатить деньги", – вспоминал Фриске.

Он признался, что со временем трагедия с умершим сыном забылась. "Мы еще молодые были, по 20 лет... Первые месяцы мы с женой очень переживали из-за сына, а потом, не будем кривить душой, забыли про него... Со временем Жанночка очень часто вспоминала о брате. Она еще такую вещь сказала, когда заболела: "Это меня братик к себе зовет", – рассказал Владимир Фриске.