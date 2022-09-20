Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2022
 
Новости

"Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Позитив и Балог рассказали историю пары, которых разлучила война
Позитив и Балог рассказали историю пары, которых разлучила война
Фото предоставлено пресс-службой артистов

Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) 20 сентября презентовал композицию "Додому", которую спел вместе с финалисткой шоу "Голос країни" на "1+1" Анастасией Балог. Видео опубликовано на YouTube-канале артистки.

В песне артисты рассказали история пары, которых разлучила война – девушка покинула Украину, а ее возлюбленный защищает страну от российских оккупантов.

ВИДЕО
Видео: Настя Балог / YouTube
Контекст:

Балог – артистка музыкального лейбла FoxLab. Лейбл создала студия звукозаписи Foxxtudios, совладельцем которой является украинский продюсер Вадим Лисица. 

Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы "Время и Стекло", которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года коллектив объявил о распаде.

До войны артист выступал в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой был украинский певец Потап. 24 июня 2022 года стало известно, что Позитив больше не является продюсерским проектом компании Moзgi Entertainment.

Теги: клип, певец, Вадим Лисица, Позитив
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Елена ПОСКАННАЯ
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Елена ПОСКАННАЯ
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
  Netflix презентовал трейлер драматического сериала о пожаре в Нотр-Даме. Видео
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 