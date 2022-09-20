"Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео

В песне артисты рассказали история пары, которых разлучила война – девушка покинула Украину, а ее возлюбленный защищает страну от российских оккупантов.

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Контекст:

Балог – артистка музыкального лейбла FoxLab. Лейбл создала студия звукозаписи Foxxtudios, совладельцем которой является украинский продюсер Вадим Лисица.

Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы "Время и Стекло", которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года коллектив объявил о распаде.

До войны артист выступал в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой был украинский певец Потап. 24 июня 2022 года стало известно, что Позитив больше не является продюсерским проектом компании Moзgi Entertainment.