Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской

"Поделюсь с вами простым рецептом домашнего ароматного яблочного повидла. Такая сладкая заготовка прекрасно подходит в качестве начинки для любой выпечки", – заверила Глинская.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Очистите яблоки от косточек, нарежьте и поместите их в кастрюлю.
2. Добавьте воду, накройте крышкой и варите на средней температуре, пока яблоки не станут мягкими.
3. Снимите кастрюлю с плиты и сделайте пюре. Перетрите яблоки через сито.
4. Добавьте в пюре сахар, лимонную кислоту и перемешайте. Переложите все в кастрюлю и, постоянно помешивая, уваривайте пюре на слабой температуре около часа.
5. Добавьте пектин с сахаром и перемешайте. Проварите еще две-три минуты и снимите с плиты.
6. Разлейте повидло в заранее подготовленные баночки и закройте крышкой.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.