Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской

Сейчас сезон яблок и можно заготовить много вкусного и разнообразного, в зависимости от сорта, яблочного повидла Фото: smachno.ua

"Поделюсь с вами простым рецептом домашнего ароматного яблочного повидла. Такая сладкая заготовка прекрасно подходит в качестве начинки для любой выпечки", – заверила Глинская.

Ингредиенты:

3 кг яблок;

1 кг сахара;

0,5 ч. л. лимонной кислоты;

150 мл воды;

10 г пектина NH (по желанию) + 30 г сахара.

Приготовление:

1. Очистите яблоки от косточек, нарежьте и поместите их в кастрюлю.

2. Добавьте воду, накройте крышкой и варите на средней температуре, пока яблоки не станут мягкими.

3. Снимите кастрюлю с плиты и сделайте пюре. Перетрите яблоки через сито.

4. Добавьте в пюре сахар, лимонную кислоту и перемешайте. Переложите все в кастрюлю и, постоянно помешивая, уваривайте пюре на слабой температуре около часа.

5. Добавьте пектин с сахаром и перемешайте. Проварите еще две-три минуты и снимите с плиты.

6. Разлейте повидло в заранее подготовленные баночки и закройте крышкой.

ВИДЕО

Видео: Liza Glinskaya / YouTube