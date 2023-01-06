Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2023
 
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Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото

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Дорофеева засветила белье
Дорофеева засветила белье
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 6 января в Instagram Stories опубликовала свое зеркальное селфи.

Певица снялась в рубашке в клетку, верхние пуговицы которой расстегнула. Она засветила черный прозрачный бюстгальтер.

Дорофеева анонсировала свой концертный тур. Певица даст концерты в 17 городах Украины с 16 февраля по 16 марта.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: концерт, селфи, Надя Дорофеева, певица, фото, грудь, бюстгальтер, Dorofeeva
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