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03 декабря, 2021
 
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"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки

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Евгений и Ксения Кошевые в подробностях показали, как им наносят тату
Евгений и Ксения Кошевые в подробностях показали, как им наносят тату
Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

Украинский шоумен, участник студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сделал первые в своей жизни татуировки. Фото и видео набивания тату 38-летний артист выложил 2 декабря в Instagram Stories.

В роликах Кошевой с женой Ксенией пришли в тату-салон и вместе прошли процедуру. Актер сделал две тату-надписи на руке, а его супруга – на боку.

Судя по видео, Кошевой нанес на руку первые три буквы имен своей жены и дочерей Варвары и Серафимы – "Kse Var Sim".

"Довольная семейка", – подписано одно из фото, на котором Кошевой с женой показывают свои татуировки.

Контекст:

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год был участником команды КВН "Ва-Банкъ" (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии "Квартал 95": "Вечерний квартал", "Вечерний Киев".

Ксения и Евгений Кошевые поженились в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей: Варвару (2008) и Серафиму (2014).

Теги: Евгений Кошевой, татуировка, Ксения Кошевая, тату, шоумен
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