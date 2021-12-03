"Довольная семейка". 38-летний Евгений Кошевой с женой сделали себе татуировки

Евгений и Ксения Кошевые в подробностях показали, как им наносят тату Фото: evgenii.koshevoi / Instagram

В роликах Кошевой с женой Ксенией пришли в тату-салон и вместе прошли процедуру. Актер сделал две тату-надписи на руке, а его супруга – на боку.

Судя по видео, Кошевой нанес на руку первые три буквы имен своей жены и дочерей Варвары и Серафимы – "Kse Var Sim".

"Довольная семейка", – подписано одно из фото, на котором Кошевой с женой показывают свои татуировки.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: evgenii.koshevoi / Instagram Скриншот: evgenii.koshevoi / Instagram Скриншот: evgenii.koshevoi / Instagram Скриншот: evgenii.koshevoi / Instagram Скриншот: evgenii.koshevoi / Instagram