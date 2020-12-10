ДТЭК и ЦУМ реализовали проект #ВключайНовыйГод по декоративной подсветке фасада универмага

Monatik первым включил иллюминацию ЦУМ – 7600 ретро ламп, которые питают почти четыре километра проводов.

Специально к наступающим новогодним праздникам ДТЭК в партнерстве со столичным ЦУМом реализовали проект декоративной подсветки фасада универмага, пишет Vogue.ua.

Более четырех месяцев промышленные альпинисты, машинисты подъемных машин и электромонтажники ежедневно работали над установкой 7600 ретро ламп теплого свечения по контуру здания, для чего было использовано почти четыре километра проводов.

"Освещение фасада выделяет здание в темноте, создает новогоднее настроение и идеально гармонирует с другими элементами архитектуры", – отмечает издание.

На торжественном открытии праздничной иллюминации исторического фасада центрального универмага выступил Monatik, он первым включил иллюминацию ЦУМ.

"Мы надеемся, что праздничная иллюминация понравится и подарит людям яркие эмоции, создаст новогоднюю атмосферу. В этот сложный год все мы как никогда обязаны делиться друг с другом позитивом и поддержкой. Этот проект с ЦУМом для нас – символ возможностей, которые становятся доступными, если действовать сообща, в партнерстве", – сказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

"Мы рады, что нам удалось реализовать грандиозный проект иллюминации с нашим партнером ДТЭК именно в этом году, когда потребность в ощущении наступающих праздников наиболее актуальна. Теперь каждый вечер ЦУМ будет наполнять добрыми и позитивными эмоциями киевлян и гостей столицы. Мы надеемся, что это станет хорошей ежегодной традицией для нас и всего города", – отметил генеральный директор ЦУМ Киев Евгений Мамай.