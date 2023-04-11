ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера

Сейчас актер не принимает участия в спектаклях и ожидает решения суда.

Захаревич также отметил, что большинство сотрудников театра осуждает действия Ступки. При этом он подчеркнул, что репутация всего театра не может зависеть от поведения одного актера.

В настоящее время в спектаклях с участием Ступки задействованы актеры из второго состава.