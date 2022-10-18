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18 октября, 2022
 
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"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео

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Притула: Непобедимы, когда объединены
Притула: Непобедимы, когда объединены
Фото:siriy_ua / Instagram

Украинский волонтер и ведущий Сергей Притула 18 октября опубликовал в Facebook видео, в котором показал работу украинских артиллеристов, уничтожающих российских оккупантов.

"Я всю жизнь думал, что лучший в мире звук – это детский смех. Пока не услышал лично вот это, – прокомментировал ролик Притула. – Привет, русские".

В публикации он призвал помогать украинской армии изо всех.

"Непобедимы, когда объединены", – написал он. 

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/1118331575467326/

Контекст:

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ.

Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

Теги: артиллерия, волонтеры, война России против Украины, военнослужащий, Сергей Притула, русские
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