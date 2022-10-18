"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео

"Я всю жизнь думал, что лучший в мире звук – это детский смех. Пока не услышал лично вот это, – прокомментировал ролик Притула. – Привет, русские".

В публикации он призвал помогать украинской армии изо всех.

"Непобедимы, когда объединены", – написал он.