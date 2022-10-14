"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины

"Чем больше украинской истории, тем лучше. От академического сообщества Украины пришлем еще одну книгу", – написал он, опубликовав свое фото с этой книгой в руках.

Эту книгу Притула передал Маску после того, как украинцы раскритиковали его за выбор предыдущей книги по истории Украины авторства Романа Пиняжко, которую он днем ранее передал Маску.

"Сергей, ты мог бы хотя бы проконсультироваться со специалистами. Ты же не покупаешь оружие, не посоветовавшись с военными, так же с историей. Любой профессиональный историк сказал бы, что это не стоит отправлять", – написали тогда Притуле подписчики.

"В этой книге очень много фантазии и вымысла. Не стоит", – заявили фолловеры Притулы.

The more Ukrainian history, the better. From academic community of Ukraine we shall send one more book to @elonmusk - by @SPlokhy pic.twitter.com/xbwdlm3kqW — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 13, 2022