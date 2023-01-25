Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2023
 
Новости

"Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню-ответ российским оккупантам. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кривошапко: Вони ще не знають, на що любов здатна, коли ти готовий останнє віддати незнайомій людині, що залишилась без хати!
Кривошапко: Вони ще не знають, на що любов здатна, коли ти готовий останнє віддати незнайомій людині, що залишилась без хати!
Фото: alexanderkrivoshapko / Instagram

Украинский певец и волонтер Александр Кривошапко 24 января на своем канале в YouTube презентовал трек "Вони", который адресовал российским оокупантам.

"Все началось в автомобиле во время дорожной пробки в городе Киеве. Оказалось, что мне легче писать речитативный текст, чем слова для песни. Речитатив дает возможность высказаться – и об этом будет весь мини-альбом", – анонсировал новый трек артист.

"Вони ще не знають, що таке воля,
Вони роблять вигляд, що всім довольні.
Вони непритомні, загублені в злобі!
Смакують терор в добровільнім полоні.

Регочуть під новини,
Під лайно солов‘їне
Про знищені райони
Й вбивство мирної дитини.
Про "8 років на Донбасі"
І про наш нацистський настрій,
Отримують святу підтримку
Хворих людожерів в рясі.

Кайфують від бровади під Висоцького гітару,
В обісцяній халупі збирають вічно скляну тару,
Щоб вранці здати, щоб попити, щоб поїсти,
Щоб ввечері радіти з Соловйовим новим вбивствам.

І так  по колу, і так  циклічно
Пробивати пекла дно із виглядом цинічним.
Вважають логічним свій шлейф політичний,
Прикривають демонів гаслом патріотичним.

Вони ще не відчули вогню від гармати,
Вони ще не знають, на що любов здатна,
Коли ти готовий останнє віддати
Незнайомій людині, що залишилась без хати!
Коли ти нездатний терпіти насилля
Від тих, хто ще вчора був милим сусідом,
Одного дня віддасиш всі життєві зусилля,
Щоб разом з країною вийти з-під гніту.

Проте, дуже скоро до них прийде відплата
За те, що вони зробили з так званим братом!
Вся лють автоматом
І свистом гармати,
Вогнями у хатах,
Прощаннях доні із татом,
Плачем народу,
Відсутністю світла,
Голодомором
І морозним вітром
Накриють їх, доки ми зі всім білим світом
Нарешті закриємо з ними всі вікна.

А поки ми мовчки робимо, що треба.
Зранку до ночі, з надією в серці,
З любов‘ю до своєї землі і до неба
Чекаємо день, коли все перевернеться",  поется в песне.

ВИДЕО
Видео: Александр Кривошапко / YouTube
Контекст:

После начала войны России против Украины Кривошапко стал волонтером. Он помогал переселенцам из своего родного Мариуполя, а также жителям других городов Донецкой области и Харькова.

14 июня 2022 года Кривошапко сообщил, что он в составе добровольческого батальона защищает Украину от российских оккупантов

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Александр Кривошапко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Линартович о ранениях в Соледаре: У меня один глаз не видит, ухо не слышит. Ни о чем не жалею. Это мой выбор
  Линартович о ранениях в Соледаре: У меня один глаз не видит, ухо не слышит. Ни о чем не жалею. Это мой выбор
  Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну
  Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну
Дмитрий ГОРДОН
"Какого черта мы ждем?" Джонсон написал статью об Украине: призвал утроить помощь Киеву и дать самолеты
"Какого черта мы ждем?" Джонсон написал статью об Украине: призвал утроить помощь Киеву и дать самолеты
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню-ответ российским оккупантам. Видео
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню-ответ российским оккупантам. Видео
Галина ГРИШИНА
Марунич о наследстве Залужного: Помните, каждому из нас писали, что дальний родственник оставил наследство? Так вот Залужный ответил
Марунич о наследстве Залужного: Помните, каждому из нас писали, что дальний родственник оставил наследство? Так вот Залужный ответил
Галина ГРИШИНА
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны"
Галина ГРИШИНА
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Крупин продал на аукционе гильзу за 70 тыс. грн, чтобы купить авто для защитников Бахмута. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
  "Козла полюбиш, а з рогами будеш ти". Исполнительница хита "Ванька-встанька" выпустила новый трек. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Ефросинина во время интервью с Квитковой высказалась о съемках Добрынина в одном проекте с Тимати
Галина ГРИШИНА
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. в поддержку украинских защитников
Галина ГРИШИНА
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассекретила свой рост и вес
Квиткова рассекретила свой рост и вес
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Галина ГРИШИНА
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 