  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню-ответ российским оккупантам. Видео

Кривошапко: Вони ще не знають, на що любов здатна, коли ти готовий останнє віддати незнайомій людині, що залишилась без хати! Фото: alexanderkrivoshapko / Instagram

"Все началось в автомобиле во время дорожной пробки в городе Киеве. Оказалось, что мне легче писать речитативный текст, чем слова для песни. Речитатив дает возможность высказаться – и об этом будет весь мини-альбом", – анонсировал новый трек артист.

"Вони ще не знають, що таке воля,

Вони роблять вигляд, що всім довольні.

Вони непритомні, загублені в злобі!

Смакують терор в добровільнім полоні.

Регочуть під новини,

Під лайно солов‘їне

Про знищені райони

Й вбивство мирної дитини.

Про "8 років на Донбасі"

І про наш нацистський настрій,

Отримують святу підтримку

Хворих людожерів в рясі.

Кайфують від бровади під Висоцького гітару,

В обісцяній халупі збирають вічно скляну тару,

Щоб вранці здати, щоб попити, щоб поїсти,

Щоб ввечері радіти з Соловйовим новим вбивствам.

І так – по колу, і так – циклічно

Пробивати пекла дно із виглядом цинічним.

Вважають логічним свій шлейф політичний,

Прикривають демонів гаслом патріотичним.

Вони ще не відчули вогню від гармати,

Вони ще не знають, на що любов здатна,

Коли ти готовий останнє віддати

Незнайомій людині, що залишилась без хати!

Коли ти нездатний терпіти насилля

Від тих, хто ще вчора був милим сусідом,

Одного дня віддасиш всі життєві зусилля,

Щоб разом з країною вийти з-під гніту.

Проте, дуже скоро до них прийде відплата

За те, що вони зробили з так званим братом!

Вся лють автоматом

І свистом гармати,

Вогнями у хатах,

Прощаннях доні із татом,

Плачем народу,

Відсутністю світла,

Голодомором

І морозним вітром

Накриють їх, доки ми зі всім білим світом

Нарешті закриємо з ними всі вікна.

А поки ми мовчки робимо, що треба.

Зранку до ночі, з надією в серці,

З любов‘ю до своєї землі і до неба

Чекаємо день, коли все перевернеться", – поется в песне.

ВИДЕО

Видео: Александр Кривошапко / YouTube