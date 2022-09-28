"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах

"Война научила нас ценить мгновение. Каждая секунда важна. Каждое действие может стать решающим. Нахождение на территориях, откуда мы вернулись, обнажает истинное положение дел на сегодня – там нет ценности у денег. Не важны одежда и парфюм. Серьезные связи – ничто, популярность неуместна, – написал он. – Есть только две материи – жестокость и милосердие. Все просто: ты либо человек, либо ничтожество".

Контекст:

После начала войны России против Украины Кривошапко стал волонтером. Он помогал переселенцам из своего родного Мариуполя, а также жителям других городов Донецкой области и Харькова.

14 июня 2022 года Кривошапко сообщил, что он в составе добровольческого батальона защищает Украину от российских оккупантов.