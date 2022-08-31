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31 августа, 2022
 
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Защищающий Украину Кривошапко: Самое страшное в этой войне – разбитые семьи, тоскующие друг по другу

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В 2017 году у Кривошапко родилась дочь
В 2017 году у Кривошапко родилась дочь
Фото: alexanderkrivoshapko / Instagram

Украинский певец Александр Кривошапко, добровольцем отправившийся на фронт, 30 августа разместил в Instagram архивное фото, на котором запечатлен со своей дочерью Алисой. Он посвятил публикацию ее дню рождения.

"Тебе сегодня пять лет, твой первый юбилей. Я отдал бы все, чтобы этим утром проснуться рядом и не выпускать ни на секунду тебя из объятий. Но пока что остается только очень сильно любить и скучать, по ночам перебирая в памяти огромное количество наших общих воспоминаний. Ты в безопасности и в тепле, а это самое главное, – написал он. – Самое страшное в этой войне – это разбитые семьи, тоскующие друг по другу". 

Контекст:

После начала войны России против Украины Кривошапко стал волонтером. Он помогал переселенцам из своего родного Мариуполя, а также жителям других городов Донецкой области и Харькова.

14 июня 2022 года Кривошапко сообщил, что в составе добровольческого батальона защищает Украину от российских оккупантов

Алиса (2017) – дочь Кривошапко и его второй жены, модели Марины Кински. 

Ранее Кривошапко был женат на замалчивающей войну украинском хореографе Татьяне Денисовой.

Теги: война России против Украины, семья, певец, Александр Кривошапко
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