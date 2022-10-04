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04 октября, 2022
 
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Джамала после шестого эфира покинула шоу "Танцы со звездами" в Польше

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Джамала в паре с Яшке принимала участие в шоу с целью сбора средств для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину
Джамала в паре с Яшке принимала участие в шоу с целью сбора средств для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала 3 октября после шестого эфира покинула шоу "Танцы со звездами" в Польше. Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

Артистка вместе со своим партнером получила от жюри 30 баллов за румбу, заняв предпоследнее место среди участников. 

Джамала пока что не комментировала свой вылет из проекта.

Контекст:

Джамала принимала участие в шоу с целью сбора средств для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Она выступала в паре с польским хореографом Яцеком Яшке. 

Певица в 2021 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и покинула проект по итогам седьмого эфира.

Теги: Джамала, Танцы со звездами
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