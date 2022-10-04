Джамала после шестого эфира покинула шоу "Танцы со звездами" в Польше

Артистка вместе со своим партнером получила от жюри 30 баллов за румбу, заняв предпоследнее место среди участников.
Джамала пока что не комментировала свой вылет из проекта.
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Джамала принимала участие в шоу с целью сбора средств для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Она выступала в паре с польским хореографом Яцеком Яшке.
Певица в 2021 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и покинула проект по итогам седьмого эфира.