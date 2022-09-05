Джамала во втором эфире польского шоу "Танцы со звездами" станцевала под песню Шер Strong Enough. Видео

"Это выступление я посвящаю всем сильным женщинам в Польше, которые помогают украинкам, как родные сестры. Украинкам, которые борются с оккупантом", – написала певица.

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Контекст:

Джамала принимает участие в шоу с целью сбора средств для украинцев, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Она выступает в паре с польским хореографом Яцеком Яшке. В первом эфире они станцевали английский вальс. Жюри оценило танец пары в 37 баллов.

Певица в 2021 году принимала участие в украинском шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и покинула проект по итогам седьмого эфира.