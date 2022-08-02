Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2022
 
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Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором

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В третьем браке Джонсон дважды стал отцом
В третьем браке Джонсон дважды стал отцом
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в начале июля объявил о своей отставке с этой должности, 31 июля опубликовал в Twitter фото, на котором запечатлен со спины вместе со своей дочерью и сыном во время просмотра футбольного матча между женской национальной сборной Англии и немецкой сборной в финале чемпионата Европы по футболу.

Во время съемки Джонсон с детьми сидел на полу перед телевизором.

"Мы тут в восторге от "львиц". Англия, вперед!" – подписал фото Борис Джонсон.

Сборная Англии одержала победу над соперницами со счетом 2:1.

Контекст:

Джонсон и Кэрри Симондс обручились в конце 2019 года. В апреле 2020 года у них родился сын. В мае 2021 года пара тайно повенчалась, а в декабре 2021 года у них родилась дочь.

Кэрри Симондс – третья жена Джонсона. Осенью 2018 года он развелся со второй женой Мариной Уиллер после 25 лет брака. По данным The Sun, Уиллер уличила мужа в измене. У Джонсона и Уиллер четверо детей.

Кроме того, у Джонсона есть дочь, которую, по данным СМИ, в 2009 году родила искусствовед Хелен Макинтайр. Политик скрывал ее существование, неоднократно заявляя, что не будет обсуждать свою личную жизнь, но в сентябре 2021 года признался в наличии внебрачного ребенка в программе канала NBC Today.

Теги: футбол, Великобритания, Англия, Twitter, чемпионат, Борис Джонсон, дети, семья, сборная Англии, премьер-министр, жена
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