Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2020
 
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"Джози держится". Четырехлетний сын трагически погибшей Риверы узнал о смерти матери от своих близких

Четырехлетний Джози Холлис Дорси после трагической смерти матери, 33-летней актрисы Наи Риверы, много времени проводит со своим отцом, актером Райаном Дорси. Родители Джози развелись четыре года назад.

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Во время прогулки по озеру Пиру актриса прыгнула из лодки в воду и не вернулась
Во время прогулки по озеру Пиру актриса прыгнула из лодки в воду и не вернулась
Фото: nayarivera / Instagram

Сын утонувшей американской актрисы Наи Риверы Джози Холлис Дорси, которому 17 сентября исполнится пять лет, спустя месяц после трагической гибели матери чувствует себя лучше, пишет издание Entertainment Tonight со ссылкой на источники в его окружении.  

Близким пришлось объяснить Джози, что его мать больше никогда не вернется. 

По информации издания, сын Риверы много времени проводит со своим отцом Райаном Дорси, который старается заменить ему "весь мир". 

"Джози держится. Иногда он даже кажется обычным ребенком", – цитирует слова источника Entertainment Tonight.

https://www.facebook.com/EntertainmentTonight/posts/10158865341356180

Об исчезновении Реверы стало известно 8 июля. По словам четырехлетнего сына актрисы Джози Холлиса Дорси, его мать во время прогулки по озеру Пиру прыгнула из лодки в воду и больше не вернулась. 

14 июля, спустя неделю после исчезновения Риверы, спасатели обнаружили ее тело на дне озера Пиру. Результаты медицинской экспертизы показали, что она утонула

Актрису похоронили  24 июля в Лос-Аджелесе в мемориальном парке Forest Lawn.

Ная Ривера известна по сериалам "Хор", "C.S.I.: Майами", "Коварные горничные", "Спасатели Малибу".

Сына Джози Холлиса Дорси Ривера родила 17 сентября 2015 года от актера Райана Дорси. В браке пара жила с 2014-го по 2016 год. 

Теги: США, смерть, дети, актриса, Ная Ривера
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