Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2021
 
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"Эффектно, как всегда". Могилевская показала, как чуть не упала в воду во время выступления

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Меньше чем за сутки видео Могилевской набрало почти 120 тыс. просмотров
Меньше чем за сутки видео Могилевской набрало почти 120 тыс. просмотров
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская выложила в Instagram фрагмент своего выступления в Киеве на реке Днепр. На видео она подплывает на катере к сцене, установленной на территории гостиницы-парохода, пришвартованного к берегу.

По ходу приближения к сцене певица прямо на катере исполняла свою песню "Морские звезды". По словам Могилевской, она чуть не упала за борт во время выступления.

"Я думала, что улечу в воду вместе с микрофоном! Мне пришлось стоять на тоненькой жердочке, держась одним мизинцем от толчков по волнам только что проехавшего катера. И все это под пристальными взглядами камер и зрителей, которые покинули свои места и столпились на пристани. Платье узкое, подо мной лестница в трюм и острые предметы. А я должна быть красивой, петь и не рухнуть в воду…" – подписала видео певица.

Меньше чем за сутки видео Могилевской набрало почти 120 тыс. просмотров.

"Выход обалденный! Неожиданно и очень красиво! А страх вообще не заметила и не видела", – прокомментировала пост певицы пользователь с ником goncharenko_elena_.

"Эффектно, как всегда", – написала bakumenkoevgeniia.

"Я что-то пересмотрела несколько раз видео и не поняла, где и когда вы должны были упасть там", – призналась piaragent.

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн".

Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Теги: Киев, вода, концерт, катер, Наталья Могилевская, певица, река Днепр
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