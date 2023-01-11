Ефросинина о Злате Огневич: Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно

При этом Ефросинина отказалась называть имя артистки. Она отметила, что украинская артистка хайповала на ее имени, когда пользователи соцсетей начали хейтить их с Поляковой после заявления о том, что они намерены вести свое шоу на русском языке, так как плохо владеют украинским.

Полякова добавила, что знает о ком идет речь, и отметила, что эта певица также высказывалась в адрес украинских знаменитостей, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехали за границу. "Она сказала. "Хорошо, что хоть дали нам отдохнуть", – сказала Полякова.

Как отмечает "КП в Украине", речь идет об украинской певице Злате Огневич, которая летом 2022 года в Instagram Stories написала упомянутую Поляковой фразу, заявив: "Вижу, как поехали к бойцам с концертами звезды, которые были почти полгода за границей. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм".

Ефросинина добавила, что обсуждаемая ими певица, вопреки этому, часто просит поддержать ее премьеры песен.

"Эта певица каждый раз, когда у нее выходит клип или песня, просит меня разместить анонс. Я игнорирую. Ты меня повсюду срешь и думаешь, что я буду сейчас говорить "какая классная песня", хотя песня говно", – сказала ведущая.

"Как и все песни у нее", – добавила Полякова.

Продолжая диалог, Ефросинина призналась, что эта же артистка просила поддержать ее во время голосования за членов жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023".

"Она мне пишет... Не Джамала, не [Юлия Санина из группы] The Hardkiss, а она – эта певица: "Пожалуйста, попроси свою аудиторию, чтобы они за меня проголосовали, как за члена жюри на "Евровидение". И я думаю, что это уже высший пилотаж", – подытожила Ефросинина.

Огневич пока что не комментировала высказывание Поляковой и Ефросининой