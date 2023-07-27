Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2023
 
Новости

Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ефросинина: Сейчас в такие трагические времена я получаю от мужа то, что я хотела в мирные времена получать
Ефросинина: Сейчас в такие трагические времена я получаю от мужа то, что я хотела в мирные времена получать
Фото: Timur Khromaev / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что после того, как ее муж, украинский бизнесмен Тимур Хромаев пошел служить в ВСУ, их отношения стали другими. Об этом она рассказала 25 июля в новом выпуске их совместного YouTube-шоу "Дорослі дівчата".

"Когда мой муж пошел в ВСУ, он изменился полностью. Он начал соответствовать всем моим требованиям. Во-первых, я очень прошу его мне писать в девять утра и девять вечера, чтобы я не сходила с ума. Он мне пишет. Он признается мне в любви, он пишет, как скучает. Сейчас в такие трагические времена я получаю от мужа то, что я хотела в мирные времена получать", – призналась она.

Контекст:

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. У пары двое детей: Нана (2004) и Александр (2014).

Летом 2022 года Хромаев добровольцем записался в ряды ВСУ. Ведущая отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Тимур Хромаев, Маша Ефросинина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка
Дмитрий ГОРДОН
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Галина ГРИШИНА
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Галина ГРИШИНА
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
Галина ГРИШИНА
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
Галина ГРИШИНА
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
Маникюр с колосьями белым по белому. Дизайн от украинского мастера
Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале
Фильм украинского режиссера Бурячковой "Навсегда-навсегда" покажут на Венецианском кинофестивале
Галина ГРИШИНА
Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников
Как и зачем удалять нижние листья на капусте. Советы огородников
"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства
"Меня впервые обоср...ли не в Facebook". 39-летний Нефедов рассказал о своем новом опыте отцовства
Галина ГРИШИНА
Зеленская возложила белые розы к мемориалу памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Зеленская возложила белые розы к мемориалу памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Малиновая наливка со вкусом апельсина. Точные пропорции ягод, сахара и водки
Галина ГРИШИНА
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
Маринованные виноградные усики. Как приготовить и использовать
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 