Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях

Ефросинина: Сейчас в такие трагические времена я получаю от мужа то, что я хотела в мирные времена получать Фото: Timur Khromaev / Facebook

"Когда мой муж пошел в ВСУ, он изменился полностью. Он начал соответствовать всем моим требованиям. Во-первых, я очень прошу его мне писать в девять утра и девять вечера, чтобы я не сходила с ума. Он мне пишет. Он признается мне в любви, он пишет, как скучает. Сейчас в такие трагические времена я получаю от мужа то, что я хотела в мирные времена получать", – призналась она.