Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2023
 
Новости

"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полякова вторая жена Буряковского
Полякова – вторая жена Буряковского
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина побаивается мужа своей подруги, украинской певицы Оли Поляковой Вадима Буряковского. Об этом она рассказала в новом выпуске их совместного YouTube-шоу "Дорослі дівчата".

Речь о Буряковском зашла после того, как Полякова заявила, что после свадьбы он перестал общаться со своими друзьями, так как она "его у них отбила".

"Если посмотреть на Вадика, он не выглядит как жертва, честно скажу. Я его даже немного боюсь", – призналась во время обсуждения Ефросинина.

"Ты серьезно боишься Вадика? Боже, он такой добряшечка", – возразила Полякова.

По словам Ефросининой, однажды на дне рождения Поляковой, пока сама певица спала, она со своим мужем Тимуром Хромаевым попыталась поспорить с Буряковским, но он их перебил.

"Он сказал: "Спокойно, я говорю". Он нежно это сказал, но немного "жим-жим" было", – призналась Ефросинина.

Контекст:

Полякова и Буряковский воспитывают двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011). Полякова  – вторая жена Буряковского. От первого брака детей у него нет. Певица младше мужа на 17 лет.

В феврале 2023 года Полякова призналась, что после знакомства с ней характер ее мужа сильно изменился.

"Мой Вадик, бедный, до отношений со мной был душой компании. Заводила! Я реально забрала у него голос. Потому что сейчас все говорят – все, кто помнит Вадика,  они помнят его другим. Он был весельчак, заводила, вечно собирал компании и вечно вещал на них, – рассказала Полякова. – Но у него была и другая сторона медали. Он был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело, потому что он мог побить".

По словам артистки, сейчас давние знакомые ее мужа отмечают, что он стал другим.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оля Полякова, Маша Ефросинина, Вадим Буряковский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
Дмитрий ГОРДОН
  Комаровский: Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый
  Комаровский: Сейчас любой человек, который добровольно идет на фронт в России, – это человек однозначно умственно отсталый
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
Галина ГРИШИНА
49-летний лидер группы "Друга ріка" Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
49-летний лидер группы "Друга ріка" Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут
  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут
Галина ГРИШИНА
Как сделать снова свежим черствый хлеб. Видео
Как сделать снова свежим черствый хлеб. Видео
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
Галина ГРИШИНА
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать
Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать
Галина ГРИШИНА
Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео
Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео
Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта
Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта
Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут
Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут
Галина ГРИШИНА
Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини
Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини
"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич
"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно?
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно?
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 