"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы

Речь о Буряковском зашла после того, как Полякова заявила, что после свадьбы он перестал общаться со своими друзьями, так как она "его у них отбила".

"Если посмотреть на Вадика, он не выглядит как жертва, честно скажу. Я его даже немного боюсь", – призналась во время обсуждения Ефросинина.

"Ты серьезно боишься Вадика? Боже, он такой добряшечка", – возразила Полякова.

По словам Ефросининой, однажды на дне рождения Поляковой, пока сама певица спала, она со своим мужем Тимуром Хромаевым попыталась поспорить с Буряковским, но он их перебил.

"Он сказал: "Спокойно, я говорю". Он нежно это сказал, но немного "жим-жим" было", – призналась Ефросинина.