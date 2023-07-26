"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы

Речь о Буряковском зашла после того, как Полякова заявила, что после свадьбы он перестал общаться со своими друзьями, так как она "его у них отбила".
"Если посмотреть на Вадика, он не выглядит как жертва, честно скажу. Я его даже немного боюсь", – призналась во время обсуждения Ефросинина.
"Ты серьезно боишься Вадика? Боже, он такой добряшечка", – возразила Полякова.
По словам Ефросининой, однажды на дне рождения Поляковой, пока сама певица спала, она со своим мужем Тимуром Хромаевым попыталась поспорить с Буряковским, но он их перебил.
"Он сказал: "Спокойно, я говорю". Он нежно это сказал, но немного "жим-жим" было", – призналась Ефросинина.
Полякова и Буряковский воспитывают двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011). Полякова – вторая жена Буряковского. От первого брака детей у него нет. Певица младше мужа на 17 лет.
В феврале 2023 года Полякова призналась, что после знакомства с ней характер ее мужа сильно изменился.
"Мой Вадик, бедный, до отношений со мной был душой компании. Заводила! Я реально забрала у него голос. Потому что сейчас все говорят – все, кто помнит Вадика, – они помнят его другим. Он был весельчак, заводила, вечно собирал компании и вечно вещал на них, – рассказала Полякова. – Но у него была и другая сторона медали. Он был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело, потому что он мог побить".
По словам артистки, сейчас давние знакомые ее мужа отмечают, что он стал другим.