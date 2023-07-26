Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать

Зорий: Больше всего денег я уже достаточно много лет трачу на обучение Фото: Юлія Зорій / Facebook

"Вы все время повышаете свою квалификацию психолога?" – спросили у Зорий.

"Больше всего денег я уже достаточно много лет трачу на обучение. Я постоянно чему-то учусь. То, что я зарабатываю, все равно вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать, потом снова зарабатываю и снова вкладываю в обучение. Это какой-то замкнутый круг, – рассказала жена Резникова. – Это то движение, которое мне сейчас помогает. Когда я занята, нахожусь в каком-то процессе, нет времени впадать в какие-то тревожные состояния".

В этом же интервью она рассказала, что поддерживает отношения с первой женой Резникова и тепло общается с его взрослой дочерью, управляющим директором ICTV Анастасией Штейнгауз.