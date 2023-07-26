Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать

"Вы все время повышаете свою квалификацию психолога?" – спросили у Зорий.
"Больше всего денег я уже достаточно много лет трачу на обучение. Я постоянно чему-то учусь. То, что я зарабатываю, все равно вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать, потом снова зарабатываю и снова вкладываю в обучение. Это какой-то замкнутый круг, – рассказала жена Резникова. – Это то движение, которое мне сейчас помогает. Когда я занята, нахожусь в каком-то процессе, нет времени впадать в какие-то тревожные состояния".
В этом же интервью она рассказала, что поддерживает отношения с первой женой Резникова и тепло общается с его взрослой дочерью, управляющим директором ICTV Анастасией Штейнгауз.
Зорий и Резников поженились летом 2020 года.
4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на онлайн-платформе Mental help, которая оказывает бесплатную психологическую помощь. По словам супруги министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.