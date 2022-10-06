Екатерина Кухар станцевала историю любви среди цветов

На нем Кухар танцует в балетном классе в окружении цветов. Оказывается, так звезда балета поддержала украинский бизнес.

"Таким красивым способом хочу напомнить, что сейчас украинскому бизнесу необходима поддержка. А цветы – это идеальный повод сделать приятное любимому человеку по поводу и без", – написала она.

Подписчики Екатерины танец среди цветов оценили.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

"И все же самый прекрасный цветок – это ты", – написали они в комментариях.