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06 октября, 2022
 
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Екатерина Кухар станцевала историю любви среди цветов

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Звезда балета Екатерина Кухар очень любит цветы
Звезда балета Екатерина Кухар очень любит цветы
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар 6 октября выложила на своей странице в Instagram романтическое видео.

На нем Кухар танцует в балетном классе в окружении цветов. Оказывается, так звезда балета поддержала украинский бизнес.

"Таким красивым способом хочу напомнить, что сейчас украинскому бизнесу необходима поддержка. А цветы – это идеальный повод сделать приятное любимому человеку по поводу и без", – написала она.

Подписчики Екатерины танец среди цветов оценили.

"И все же самый прекрасный цветок – это ты", – написали они в комментариях.

Контекст:

Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".

С 2020 года она стала директором Киевского государственного хореографического училища.

Теги: цветы, танцы, балерина, Екатерина Кухар, балет
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