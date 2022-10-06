Екатерина Кухар станцевала историю любви среди цветов

На нем Кухар танцует в балетном классе в окружении цветов. Оказывается, так звезда балета поддержала украинский бизнес.
"Таким красивым способом хочу напомнить, что сейчас украинскому бизнесу необходима поддержка. А цветы – это идеальный повод сделать приятное любимому человеку по поводу и без", – написала она.
Подписчики Екатерины танец среди цветов оценили.
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"И все же самый прекрасный цветок – это ты", – написали они в комментариях.
Екатерина Кухар является примой Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018). Является судьей проекта "Танцы со звездами" на "1+1".
С 2020 года она стала директором Киевского государственного хореографического училища.