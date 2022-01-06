  Экс-партнерша Данилко Щеголева: Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!"

Щеголева: Андрей меня никогда даже не ставил перед выбором каких-то решений Фото: Радмила Щеголева / Facebook

"Были опасные истории, когда приходилось быстро принимать решения вам или Андрею? Все эти россказни о богатых, которые просят остаться после [выступления]", – спросила у Щеголевой Влащенко.

"Нет. Андрей меня никогда даже не ставил перед выбором каких-то решений. Может быть, я была не настолько хороша, но машины не стояли, никто не стрелял", – призналась актриса.

Щеголева упомянула, что однажды на предложение кого-то из зрителей "продать Гелю" Данилко отшутился.

"В "Лужниках" мы были. Когда танцевали, Андрею кричат из зала, кто-то из высокопоставленных: "Гелю продай!" А он говорит: "Малыш, у тебя не хватит денег", – поделилась воспоминаниями актриса.

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Видео: Власть vs Влащенко / YouTube