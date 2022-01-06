  Экс-партнерша Данилко Щеголева: Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!"

"Были опасные истории, когда приходилось быстро принимать решения вам или Андрею? Все эти россказни о богатых, которые просят остаться после [выступления]", – спросила у Щеголевой Влащенко.
"Нет. Андрей меня никогда даже не ставил перед выбором каких-то решений. Может быть, я была не настолько хороша, но машины не стояли, никто не стрелял", – призналась актриса.
Щеголева упомянула, что однажды на предложение кого-то из зрителей "продать Гелю" Данилко отшутился.
"В "Лужниках" мы были. Когда танцевали, Андрею кричат из зала, кто-то из высокопоставленных: "Гелю продай!" А он говорит: "Малыш, у тебя не хватит денег", – поделилась воспоминаниями актриса.
Щеголева родилась 23 марта 1973 года в Киеве. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, работала в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.
В 2000-х снималась вместе с Данилко в проекте "СВ-шоу" на "1+1".
Актриса замужем, воспитывает двоих детей.